إمبراطور اليابان وزوجته يتفقدان المناطق المتضررة جراء الزلزال

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زار إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو عددا من المناطق المتضررة في وسط البلاد جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة "إيشيكاوا" أول أيام العام الجديد.



وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الزوجين زارا مدينتي "أناميزو" و"نوتو" حيث دُمرت آلاف المنازل ولا يزال المئات يعيشون في مراكز الإيواء، وتفقد الزوجان العديد من المناطق المتضررة والملاجئ.



يشار إلى أن الزلزال ضرب وسط اليابان في الأول من يناير الماضي بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مصرع 240 شخصا على الأقل وتدمير آلاف المنازل.