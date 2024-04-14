اليوم السابع
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الأحد، 14 أبريل 2024 04:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المزرعة الشرقية شرق رام الله

الأحد، 14 أبريل 2024 04:14 م
إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المزرعة الشرقية شرق رام الله شرطه الاحتلال
وكالات

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أصيب عصر اليوم الأحد، فلسطينيان بالرصاص الحي، خلال مهاجمة مستعمرين وجنود الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بإصابة شابين يبلغان من العمر (21 عاما)، وقد أصيب أحدهما بالرصاص الحي في الرأس، والآخر بالرصاص الحي في القدم وجرى نقلهما لمجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وفي السياق ذاته، تتواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال وعشرات المستعمرين على مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله، كما يتواجد عدد من المستعمرين بحماية جنود الاحتلال على مدخل بلدة دير عمار غرب رام الله.







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