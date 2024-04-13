10 معلومات عن قصر باسيلى المتحف القومى بالإسكندرية حاليا

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر المتحف القومى بالإسكندرية من أهم الاماكن الاثرية والتراثية بالمحافظة وله قصة وتاريخ طويل وينشر " اليوم السابع" قصة القصر .

1- هو عبارة عن قصر مبنى على الطراز الايطالى الحديث

2- كان ملكا للثرى اسعد باسيلى باشا احد اهم تجار الخشب بالاسكندرية .

3- تم الانتهاء من بناء القصر فى عام 1928

4- بلغت مساحة القصر حوالى 4000 متر

5- كان يستخدم الطابق الارضى للقصر قديما كمخبأ فى ايام الحرب العالمية الثانية و القصر له حديقة كبيرة .

6- فى عام 1953 بيع القصر الى القنصلية الامريكية و التى ظلت تشغله حتى عام 1996

7- قام المجلس الاعلى للاثار بشرائه

8- تم تحويله لمتحف تم افتتاحه فى 1 سبتمبر فى 2003

9-اصبح اول متحف قومى فى سلسلة المتاحف القومية التى يجرى انشائها فى محافظات مصر.



10- يتضمن المتحف حوالى 1800 قطعة اثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث.

6- تجسد القطع الأثرية حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلا

