10 معلومات عن قصر باسيلى المتحف القومى بالإسكندرية حاليا

يعتبر المتحف القومى بالإسكندرية من أهم الاماكن الاثرية والتراثية بالمحافظة وله قصة وتاريخ طويل وينشر " اليوم السابع" قصة القصر .
1- هو عبارة عن قصر مبنى على الطراز الايطالى الحديث
2- كان ملكا للثرى اسعد باسيلى باشا احد اهم تجار الخشب بالاسكندرية .
3- تم الانتهاء من بناء القصر فى عام 1928
4- بلغت مساحة القصر حوالى 4000 متر
5- كان يستخدم الطابق الارضى للقصر قديما كمخبأ فى ايام الحرب العالمية الثانية و القصر له حديقة كبيرة .
6- فى عام 1953 بيع القصر الى القنصلية الامريكية و التى ظلت تشغله حتى عام 1996
7- قام المجلس الاعلى للاثار بشرائه
8- تم تحويله لمتحف تم افتتاحه فى 1 سبتمبر فى 2003
9-اصبح اول متحف قومى فى سلسلة المتاحف القومية التى يجرى انشائها فى محافظات مصر.
10- يتضمن المتحف حوالى 1800 قطعة اثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث.
6- تجسد القطع الأثرية حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلا
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