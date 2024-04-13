وزارة الدفاع الروسية: القضاء على 935 عسكريا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 935 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 222 طائرة أوكرانية مسيرة وثمانية صواريخ من أنظمة "هايمارس" و"فامبير" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .



وذكرت الدفاع الروسية - في بيان اليوم السبت - أن القوات الروسية في اتجاه "أفديفسكي" قامت بتحرير بلدة بيرفومايسكويي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتصدت لــ 8 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية وكبدت العدو ما يصل إلى 235 عسكريًا .



وأضاف البيان: "احتلت القوات الروسية مواقع أكثر فائدة في اتجاه دونيتسك، وتصدت لهجومين أوكرانيين، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 جندي"، منوها بأنه في اتجاه كوبيانسك حسنت القوات الروسية أيضا من مواقعها على طول خط المواجهة وصدت ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر بما يصل إلى 25 عسكريًا".



وأشار البيان إلى أن الوحدات الروسية قامت بتحسين الوضع التكتيكي في اتجاه جنوب دونيتسك، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 110 عسكريين، موضحا أنه في اتجاه خيرسون بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 عسكريا.