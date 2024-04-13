وزارة التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى للترم الثانى تعقد إلكترونية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى العام، إلكترونيا على التابلت للطلاب الذين لديهم أجهزة وتسلموها وورقيا لمن ليس معهم أجهزة، مشيرة إلى أن جزء من الامتحانات الالكترونية للطلاب الذين لديهم أجهزة ستعقد ورقيا وهى الأسئلة المقالية التي تمثل 15%.

وأرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن، تقرر الآتي:-

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024 ، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين ، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم .

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو 2024 وتنتهى 6 يونيو 2024، امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الالكترونية، امتحانات نهاية العام

- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024 ويعتبر يومي 8 و9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحانات.

