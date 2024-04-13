موعد حساب سن الطفل المتقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم حساب موعد سن الطفل المتقدم للمدارس الرسمية للغات للعام المقبل وأيضا المدارس المصرية اليابانية والرسمية الدولية والخاصة، في 1 أكتوبر 2024، وليس بتاريخ فتح باب التقدم ، مضيفة أنه يحتسب سن الطفل المطلوب فى 1 أكتوبر 2024، اى أنه تحسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ شهادة الميلاد حتى سن الطفل فى 1 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تفتح وزارة التربية والتعليم باب التقدم للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للعام الدراسى المقبل لرياض الأطفال في يونيو 2024، إلكترونيا، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات في 1 أكتوبر 2024، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن ست سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.