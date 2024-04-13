اليوم السابع
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مقتل عامل بطلق ناري فى أسيوط بسبب خلافات على قطعة أرض

السبت، 13 أبريل 2024 11:57 ص
مقتل عامل بطلق ناري فى أسيوط بسبب خلافات على قطعة أرض كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) مصاب بعيار نارى بالبطن والظهر "توفى متأثراً بإصابته".

بالفحص وسؤال شقيقه إتهم (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاهه من سلاح محدثاً إصابته التى أودت بحياته لخلافات بينهم على ملكية قطعة أرض. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة (طبنجة وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 

 







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