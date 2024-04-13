مقتل طالب وإصابة آخر عقب إصابتهما بطلق نارى بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى بالفخذ الأيمن وإصابة نجل عمومته بطلق نارى بالفخذ الأيسر تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طالب وإصابة أخر بدائرة مركز البلينا بسبب خلافات المصاهرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس المباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول محمد ه ا ع 17 سنة طالب إلى مستشفي البلينا المركزي ومقيم بمركز البلينا مصابا" بطلق ناري بالفخذ الأيمن " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وإصابة نجل عمومته المدعو دياب م م م 18 سنة طالب ومقيم بذات الناحية مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيسر " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبسؤال شقيق المصاب الثاني المدعو مصطفي م م م 33 سنة ومقيم بذات الناحية أتهم نجل عمومتهم المدعو فهد ا ف ع 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي المذكورين وإطلاق عيارين من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه وفاة الأول وإصابة الثاني بسبب خلافات المصاهرة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.