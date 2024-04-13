اليوم السابع
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مظاهرات فى تل أبيب احتجاجا على حكومة نتنياهو والمطالبة بإبرام صفقة تبادل

السبت، 13 أبريل 2024 07:30 م
مظاهرات فى تل أبيب احتجاجا على حكومة نتنياهو والمطالبة بإبرام صفقة تبادل تل أبيب
محمد جمال

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توجه آلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى محيط منزل نتنياهو للمطالبة بتنحيه، وللتنديد بحكومة نتنياهو، وللمطالبة بانتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات واسعة النطاق بشأن فشلها الأمني فيما يتعلق بهجوم حماس على جنوب إسرائيل والذي قُتل فيه 1200 شخص وخطف فيه ما يربو على 250 رهينة إلى غزة.

يذكرأن، قال المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت قرابة 3 آلاف مجزرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأكد المكتب أن 30 طفلا استشهدوا نتيجة المجاعة فى قطاع غزة.







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