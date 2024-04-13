اليوم السابع
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مطار القاهرة يسير اليوم 645 رحلة جوية لنقل أكثر من 94 ألف راكب

السبت، 13 أبريل 2024 08:48 م
مطار القاهرة يسير اليوم 645 رحلة جوية لنقل أكثر من 94 ألف راكب صورة ارشيفية
كتب أحمد مصطفى

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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت كثافات كبيرة في حركة السفر والوصول من كافة الجهات الدولية والعربية والداخلية بمناسبة قرب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتى لعبت دورا كبيرا في زيادة حركة السفر. حيث نقل مطار القاهرة الدولي أكثر من 94 ألف راكب وذلك على متن 645 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية .

وحسب مصادر بالمطار فقد ذكرت أن رحلات العمرة وعودتهم والرحلات الداخلية والعديد من الوفود السياحية التى قصدت مصر لقضاء عطلة عيد الفطر، مضيفة باستقبال 318 رحلة جوية نقلت علي متنها 47039 راكب من وجهات عديدة منها نيويورك لندن باريس  أسطنبول ألكويت فيينا أديس أبابا  روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا  إنجمينا  مسقط لاجوس أبوجا هوانزو  بيروت أبوظبى أربيل  دبى الشارقة  البحرين كانو أثينا جدة المدينة الدمام الرياض رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

فى حين يغادر مطار مطار القاهرة على مدار اليوم 317 رحلة تنقل على متنها 47 ألف راكبً إلى عدة وجهات دولية مختلفة، منها نيويورك، مانشستر، زيورخ تورنتو فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، إسطنبول، ميلانو، أديس أبابا، عمان، الكويت، الدوحة، جدة المدينة، دبى، أبوظبى، لارنكا بودابست، جنيف، أمستردام، أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

 

 







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