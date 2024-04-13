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قيمتها 50 ألف دولار.. 15 مايو آخر موعد للتقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات

السبت، 13 أبريل 2024 06:00 ص
قيمتها 50 ألف دولار.. 15 مايو آخر موعد للتقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات منظمة اليونسكو - أرشيفية
محمد صبحى

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أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2024.

وأوضحت منظمة اليونسكو أن هذه الجائزة والتي تُمول من جمهورية الصين، تم إنشاؤها عام 2015 وتُمنح لتعليم الفتيات والنساء المُساهمات المُتميزة والمُبتكرة التي قدمها الأفراد والمُؤسسات والمنظمات للنهوض بتعليم الفتيات والنساء، كما تُعد هذه الجائزة الأولى من هذا النوع في عرض المشاريع الناجحة التي تعمل على تحسين وتعزيز الآفاق التعليمية للفتيات والنساء وبالتالي جودة حياتهن.

وعلى المُتقدمين لهذه الجائزة موافاة اللجنة الوطنية لليونسكو بمُلخص للمشروع المُقدم لنيل الجائزة، وخطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية، على أن تُرسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة، من خلال البريد الإلكتروني التالي في موعد غايته 15مايو 2024، حتى يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية، علمًا بأن آخر موعد لإرسال الترشيحات لمنظمة اليونسكو يوم 24 من الشهر ذاته:
egypt.natcom@gmail.com
Egnatcom@egnatcom.org.eg

الجدير بالذكر أن قيمة هذه الجائزة تُقدر بـ 50 ألف دولار سنويًّا لفائزين يبذلان جهودًا بارزة لصالح تعليم الفتيات والنساء، كما يحق لكل دولة ترشيح ثلاثة أفراد أو مُؤسسات أو مُنظمات قدمت مُساهمات قوية ومبتكرة لصالح تعليم الفتيات والنساء.







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