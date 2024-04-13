اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أبريل 2024 10:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

فوز 4 طالبات من كفر الشيخ بمسابقة المبدع الدولية فى الرسم بالشرق الأوسط

السبت، 13 أبريل 2024 09:55 م
فوز 4 طالبات من كفر الشيخ بمسابقة المبدع الدولية فى الرسم بالشرق الأوسط محمد عبدالله وكيل وزارة التربية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن فوز 4 طالبات في مسابقة الطفل المبدع الدولية على مستوى الشرق الأوسط في الرسم، في أول مشاركة للطالبات، مؤكداً أنه سيتم تكريم الطالبات، وعرض أعمالهن الفنية، بمركز الإبداع والابتكار.

ووجه محمد عبدالله ، وكيل الوزارة، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، الشكر للطالبات وأسرهن والمشرفين عليهن، ولتوجيه عام التربية الفنية، بيل محمد عبدالله مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبدالملك عبده موجة، أول مركزي.

فقد فازت الطالبة لقاء بشير غطاس، بمدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية بنات، بإدارة بلطيم التعليمية، بالمركز الرابع، ضمن الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 13 سنة، وفازت بالمركز السادس، الطالبة مي محمد العشري، بالمدرسة الإعدادية بنات، إدارة بيلا التعليمية، ضمن الفئة العمرية من سن 14 سنة، وحتى الـ 17 سنة.

وفازت بالمركز الثاني، الطالبة فرح سعيد أبو اليزيد،  بمدرسة الشهيد ممدوح الصردي، بإدارة دسوق التعليمية، وفزت بالمركز الثالث، الطالبة لميس بشير محمد غطاس، بمدرسة زيان الرفاعى الثانوية بنات، بإدارة بلطيم التعليمية.

 







كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

مسابقة المبدع الدولية على مستوى الشرق الأوسط في الرسم

تعليم كفر الشيخ




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة