اليوم السابع
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على بُعد ساعة ونص من قلب القاهرة.. 12 مكانا يمكنك قصدها للفسحة

السبت، 13 أبريل 2024 08:00 م
على بُعد ساعة ونص من قلب القاهرة.. 12 مكانا يمكنك قصدها للفسحة محافظة الفيوم والمعالم السياحية فيها
كتبت منال العيسوى

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قبل الإجازات في المناسبات المتعددة، ومنها إجازة عيد الفطر، يحتار البعض في تحديد أماكن للفسح، رغم وجود 12 مكانا تقريبا يمكنك أن تقصدها في محافظة واحدة لا تبعد عن قلب القاهرة، سوى حوالى ساعة ونصف، إنها محافظة الفيوم من خلال طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ويعد هذا الطريق هو الأسرع والذى يصل بين القاهرة الكبرى ومدينة الفيوم، ويبدأ من ميدان الرماية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، يمتد الطريق الى مدينة الفيوم بطول حوالى 103 كم، ويتكون من ثلاث حارات مرورية،  أو حارتين في بعض الأجزاء بالاتجاهين.


عليك أن تعرف أيضا أن هناك تفريعات من طريق القاهرة الفيوم ، ومنها طريق الواحات، والطريق السياحي المؤدي إلى بحيرة قارون. وعند وصولك للفيوم سيخبرك هواؤها ونسيم الرياح فيها، أنك في مكان اختارته الطيور ليكون سكنا آمنا لما تتمتع به من مناخ معتدل.


محافظة الفيوم تتسم بأراضيها الخصبة، بالتوازى مع ظهير صحراوي، يتيح لك الاستمتاع بذلك المزيج المتناغم من المعالم الأثرية، والتضاريس الطبيعية المميزة لمدينة الفيوم، ويمكنك استكشاف الأماكن الساحرة  للقيام بتجارب ومغامرات لا تنسى.

ومن أشهر الأماكن التي يمكنك ان تقصدها للفسح في الفيوم .
1. قرية تونس
2. بحيرة قارون
3. مدينة كرانيس الأثرية
4. قصر قارون
5. محمية وادي الحيتان
6. هرم اللاهون
7. قرية ماضي الأثرية
8. متحف آثار كوم أوشيم
9. سواقي الفيوم
10. وادي الريان
11. حدائق عين السيلين
12. ديمية السباع







الفيوم

محافظة الفيوم

فسح العيد

قرية تونس

محميات

بحيرة قارون

وادى الريان



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