عبور أفراد وشاحنات مساعدات بين مصر وقطاع غزة من معبر رفح

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم، دخول أعداد من المسافرين والجرحى، وعبور شاحنات تنقل مساعدات ومؤن منوعة من مصر لقطاع غزة.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح، انه يجرى استقبال 44 جريحا ومصابا وأكثر من 300 من المسافرين القادمين من غزة إلى جانب مصريين وأجانب وطلبة يدرسون فى الخارج.

وتم خلال الساعات الماضية استقبال 40 جريحا يرافقهم 36 من ذويهم، ووصل من المصريين 180، وأصحاب إقامات خارج غزة 400 فردا، وغادر مصر لغزة 22 فردا من فرق طبية.

وأوضحت بيانات حركة عبور الشاحنات من مصر لقطاع غزة، انه يتم اليوم استكمال دخول 188 شاحنة، وتم خلال الساعات القليلة الماضية دخول 220 شاحنة من الجانب المصرية بينها عن طريق معبر رفح " 56" شاحنة، تضمنت 4 محروقات 4 غاز، ومساعدات 56 شاحنة وهى 1 مستلزمات طبية، 38 مواد غذائية، 1 مياه، 3 مواد تنظيف، 2 ملابس واحذية، 4 طحين، 1 كلور، مركبتين إسعاف تابعتين للهلال الأحمر.



وتم عن طريق معبر كرم أبوسالم دخول "164" شاحنة، وهى مساعدات 145 شاحنة، و52 طحين، 51 مواد غذائية، 13 مواد تنظيف، 5 ملابس، 3 بطانيات، 1 خيام، 13 بامبرز، 1 جالونات فارغه، 6 سيرج، وقطاع خاص 19 شاحنة.