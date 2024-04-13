عاطلان يشعلان النار بشقة عامل للانتقام منه فى الواحات البحرية

كتب بهجت أبو ضيف

أشعل عاطلين النار في شقة ملك عامل بمنطقة الواحات البحرية في الجيزة، نتيجة خلافات مع مالك الشقة، وألقى رجال المباحث القبض عليهما، وأحيلا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، من عاما، اتهم فيه شخصين بإشعال النار بشقته في الواحات البحرية، بإجراء التحريات تبين صحة الاتهام، وبضبط المتهمين، تبين أنهما "عاطلين" اعترفا بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات بينهما، وبين مالك الشقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.