ضبط 6 أشخاص بينهم 2 مصابين فى مشاجرة بالمنشاه جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة، وضبط 6 من المشاركين فيها، من بينهم مصابين، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى الجديد بالكوامل وبسؤال المتهمين تبادلوا الإتهامات فيما بينهما وعللا سبب المشاجرة خلافات الجوار.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز المنشاه وتم ضبط المشاركين فيها وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود مشاجرة بين " طرف أول "مراد م ا م 42 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ " ونجل عمه معتز م ا م 33 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ".

وبين طرف ثان شكري خ ع ا 29 سنة عامل، ووالده خميس ع ا 58 سنة مزارع، ونجلي عمومتهما جهاد م ع ا 30 سنة عامل، والشعراوي ف ج ع 44 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول والثالث من الطرف الثاني عصا شوم و تبادلا الإتهامات بتعدي كل منهم علي الأخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.