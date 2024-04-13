ضبط 6 أشخاص بينهم 2 مصابين فى مشاجرة بالمنشاة جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة، وضبط 6 من المشاركين فيها، من بينهم مصابين، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى الجديد بالكوامل، وبسؤال المتهمين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وعللوا سبب المشاجرة بخلافات الجوار.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز المنشاة وتم ضبط المشاركين فيها وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة بوجود مشاجرة بين "طرف أول"مراد م ا م 42 سنة عامل مصاباً "بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ"، ونجل عمه معتز م ا م 33 سنة عامل مصاباً "بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ" وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وبين طرف ثان شكري خ ع ا 29 سنة عامل، ووالده خميس ع ا 58 سنة مزارع، ونجلي عمومتهما جهاد م ع ا 30 سنة عامل، والشعراوي ف ج ع 44 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول والثالث من الطرف الثاني عصا شوم وتبادلا الاتهامات بتعدي كل منهم على الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.