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صحة كفر الشيخ: 3 قوافل طبية مجانية بالقرى ضمن حياة كريمة

السبت، 13 أبريل 2024 08:24 م
صحة كفر الشيخ: 3 قوافل طبية مجانية بالقرى ضمن حياة كريمة الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عن تنظيم 3 قوافل طبية مجانية خلال شهر أبريل الحالي، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.

 

وأضاف بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن مواعيد القوافل كالتالي يومي الثلاثاء والأربعاء، 17-18 أبريل 2024 ستقام القافلة بقرية تيدة، مركز سيدي سالم، فيما ستقام القافلة يومي السبت والأحد، 21-22 أبريل 2024 بقرية الصالحات، مركز سيدي سالم، أما يومي السبت والأحد، 27-28 أبريل 2024 ستقام القافلة بقرية السيد البدوي، مركز مطوبس.

 

 







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