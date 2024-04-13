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شرطين واجب توافرهما لرفع قضية الخلع للزوجة.. تعرف عليهما

السبت، 13 أبريل 2024 04:00 ص
شرطين واجب توافرهما لرفع قضية الخلع للزوجة.. تعرف عليهما محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:

1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).

2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

وفى حال توافر الشرطين  يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً لقانون الاحوال الشخصية.

 







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