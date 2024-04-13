ساعد نفسك.. طرق سهلة لخفض الكربوهيدرات من نظامك الغذائى

كتبت مروة هريدى

تعتبر الكربوهيدرات أحد مصادر الطاقة الأساسية لجسم الإنسان، ولكن يجب الاعتدال عند تناولها، لأن تناول كميات مفرطة منها يمكن أن يؤدي إلى أمراض نمط الحياة والسمنة، ويشير تقرير موقع "تايمز أوف انديا" إلى مجموعة من الطرق يمكن أن تساعد فى خفض الكربوهيدرات من نظامك الغذائى.

ولعل السبب الرئيسي وراء اختيار نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات هو أنه يمكّن جسم الإنسان من حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

وتضع الكربوهيدرات المفرطة حملاً استقلابيًا كبيرًا على الجسم مما يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة مثل زيادة الوزن وسوء الهضم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تسبب الأنظمة الغذائية المزمنة عالية السكر أيضًا التهابًا في القناة الهضمية وتعرقل عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ويمكن أن تؤدي إلى "متلازمة الأمعاء المتسربة".

فيما يلى.. بعض الطرق التي يمكن أن تساعد فى تقليل الكربوهيدرات من نظامك الغذائى:

تجنب المشروبات الغنية بالسكر

يمكن أن يؤدي استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر إلى إضافة الكثير من الكربوهيدرات البسيطة إلى الجسم مما يسبب ارتفاعًا غير طبيعي في نسبة السكر في الدم.

الابتعاد عن الأطعمة المكررة

مثل الخبز الأبيض والدقيق والأرز الأبيض أيضًا، وجميعها تسبب ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، لذلك يجب التعويض عنها بتناول خبز الحبوب الكاملة.

عصائر الفاكهة

عصائر الفاكهة، على عكس الفواكه الكاملة، منخفضة في الألياف وتحتوي على سكريات وكربوهيدرات قابلة للهضم بسهولة وأسرع وتؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.

تناول وجبات خفيفة ليلًا

تجنب تناول الوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس والذرة والبطاطس المقلية والحلويات وغيرها الغنية بالسكريات والكربوهيدرات البسيطة، خاصة فى وقت متأخر من الليل.