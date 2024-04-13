زراعة صنف جديد من الذهب الأبيض طويل التيلة بــ 4 مراكز بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

محافظة الشرقية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وسوف يتم زراعة صنف جديد من نوعية الأقطان طويلة التيلة بأربعة مراكز للمرة الأولى بنطاق المحافظة فى الموسم الصيفى 2024.

ويقول المهندس " أشرف الدمرداش" مدير عام الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالشرقية،" ل" اليوم السابع"أن وزارة الزراعة قررت هذا العام تحديد مناطق زراعة أصناف معينة من القطن للموسم الصيفى 2024،بالوجه البحرى، وهناك العديد من الأصناف التي سيتم زراعتها من محصول القطن الموسم الحالى والتي تتميز بالإنتاجية المرتفعة، منها سوبر جيزة 86 وسوبر جيزة 94 و سوبر جيزة 97 من طبقة الأقطان طويلة التيلة للوجه البحرى، وتم تحديد أربعة مراكز بنطاق محافظة الشرقية وهى " بلبيس- ديرب نجم- منيا القمح- الزقازيق"لزراعة صنف سوبر جيزة 97، كنوع من التجربة وذلك بعد زراعته فى محافظة المنوفية وتميزه بانتاجيته العالية، ويشترط لزراعته تربة خاصة وجو صالح حيث يتطلب كل نوع من أنواع القطن ظروفًا خاصة مثل الجو والتربة كثيرًا ما لا تصلح للأنواع الأخرى، وفى حال نجاحه زراعته فى تلك المراكز سوف يتم زراعته العام القادم بزمام المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالى المستهدف زراعته بمحصول الذهب الأبيض هذا العام بنطاق الشرقية 55 ألف فدان،موزعة ما بين ائتمان وإصلاح ومراقبات، وسوف يتم زراعة صنف جيزة 94، بباقي زمام المحافظة وهو الصنف المنزرع بالمحافظة منذ فترة طويلة، الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري،هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 11 الى 14 قنطار، وسوف يتم زراعة صنف جيزة 97 هذا العام بأربعة مراكز فقط هذا العام كنوع من التجربة.



