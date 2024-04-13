زحام شديد من المواطنين على أبواب حديقة الحيوان بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من أمام بوابات حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية، وتشهد الحديقة اليوم السبت، إقبالا كبيرا يصل إلي آلاف الزائرين ضمن إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، أن الإقبال على الحديقة هذا العام تاريخي وغير مسبوق ومن أعلى نسب الإقبال في تاريخ الحديقة، وشهد زيادة عن العام الماضي بصورة ملحوظة، مشيدة بدعم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

حديقة حيوان النزهة بها جميع أنواع الحيوانات المتنوعة إلا الفيل والزرافة، ويوجد بها جميع أنواع القردة والأسود والدببة والنسانيس وسبع البحر، و كذلك متحف التاريخ الطبيعي خلال الفترة الماضية، وهناك مجموعة من المحنطات منها الدب الأبيض، وبعض الأشبال وانسان الغاب وأنواع من الزواحف والثعابين والاصلة ، وكلها محنطات جديدة داخل المتحف، حيث إن تذكرة دخول حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية بسعر 5 جنيهات فقط والأطفال من فوق سن 5 سنوات، وتكون مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا، وحتي الساعة 5 مساءا .

يذكر أن حديقة حيوانات النزة تم افتتاحها رسميا فى مدينة الثغر عام 1952، وتضم مجموعة نادرة من فصائل الحيوانات والطيور والزواحف من كل بقاع الأرض وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا، هى أكبر ثانى حديقة حيوانات فى مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، كما تُقدّم تنوّعًا مبهرًا فى الأنشطة وعناصر الجذب المتوفرة فيها، ما يجعل زيارتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، إذ تم تصنيفها من أشهر عدة أماكن ترفيهيه، فى الإسكندرية للعائلات، وكذلك من أنسب الأماكن لجميع الأعمار للمواطنين.



اقبال علي حديقة حيوان النزهة في الإسكندرية



اقبال كبير علي حديقة حيوان الإسكندرية



الإقبال داخل حديقة حيوان الإسكندرية



المواطنين داخل حديقة حيوان الإسكندرية



توافد المواطنين علي حديقة حيوان الإسكندرية



زحام علي حديقة حيوان الإسكندرية