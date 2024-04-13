رصف شارع قويطة بدسوق بطول 2.5 كيلو بتكلفة مليون جنيه.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الرصف التمهيدية بشارع قويطة المتفرع من شارع الشركات بمركز دسوق، بمسطح 2500 متر وبتكلفة مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندسة رشا طيبه، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق للمشروعات.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إستمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.



أعمال تمهيد الطرق بدسوق



جانب من أعمال الرصف



جانب من الأعمال التمهيدية لرصف الطرق بدسوق



