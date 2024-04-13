حملات نظافة مكثفة خلال إجازة عيد الفطر ورفع 450 طن مخلفات بمراكز وأحياء أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمركز وأحياء المحافظة، للقضاء على أماكن تجمعات القمامة والمقالب العشوائية، معلناً تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود النظافة خلال فترة الأعياد.

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت، إلى أن حملات النظافة المستمرة بالمراكز والأحياء تمكنت من رفع 450 طن مخلفات خلال يوم واحد بعدد 5 مراكز هى "البداري وديروط ومركز أسيوط والغنايم وابوتيج"، وتم نقلها الى المحطات الوسيطة تمهيداً لنقلها الى مصنع المخلفات العضوية بمركز أسيوط لفرزها وتعظيم الاستفادة منها وفقا لمنظومة عمل المخلفات الصلبة بالمحافظة.

ولفت محافظ أسيوط إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة مشيرًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل بقري ومراكز المحافظة والتخلص الآمن منها حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وفقًا للامكانات المتاحة.

وأشرف على حملات النظافة كل من، محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، والعميد عبد الرحمن حسين رئيس مركز ومدينة أسيوط، والدكتور محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج، ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولى الحملات الميكانيكية وباستخدام سيارات الكنس الالى وسيارات شفط الاتربة ولوادر وسيارات الوحدات المحلية وتم خلالها رفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

