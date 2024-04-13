حالة واحدة تعفى الشاهد من حلف اليمين أمام المحكمة.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

الشاهد قد يثبت تهمة في حق متهم وقد ينفيها طبقا لأقواله، فالشاهد من أبرز عناصر قائمة أدلة الثبوت في الدعوى، وتوجد حالة لا يسمح فيها للشاهد بحلف اليمن أمام المحكمة.

ويسمح بسماع أقوال الشهود دون سن الـ 14 سنة على سبيل الاستدلال طبقا لنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية، وعدا ذلك يحلف الشاهد اليمين القانونية امام المحكمة.

وفى حال سماع الشهود لا يسمح بتواجد شاهد لم يدلي بشهادة في قاعة المحكمة أثناء إدلاء شاهد آخر بصوته أمام المحكمة التي تنظر الدعوي.

وفيما حددت المادة 278 من قانون الإجراءات عملية سماع الشهود داخل قاعة المحاكمة، بداية من إثبات حضورهم، وحتى السماح لهم بمغادرة قاعة المحاكمة.