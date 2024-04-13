اليوم السابع
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جيش الاحتلال يُطلق صافرات الإنذار فى شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان

السبت، 13 أبريل 2024 11:51 م
جيش الاحتلال يُطلق صافرات الإنذار فى شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان الحدود اللبنانية
أحمد علوى

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أطلق الجيش الإسرائيلى صافرات الإنذار فى شمال البلاد على الحدود مع لبنان، وفقا لما نشرته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجوى الإسرائيلي حتى السابعة صباحا.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نحاول أن نمنع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل، مضيفا أن إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل.

وتابع متحدث الاحتلال، أن  المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.







الجيش الاسرائيلى

صافرات الإنذار

الحدود مع لبنان




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