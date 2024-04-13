تكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الاحتكار والغش التجارى، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما فى ذلك الغلق الإدارى والغرامات المالية.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، مديرية التموين، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق لفرض الرقابة علي الأسواق ومنافذ السلع ومحال الجزارة والدواجن، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وإعلان أسعار السلع في أماكن واضحة للمواطنين.

وتأتى هذه التوجيهات فى إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين في التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أي مخالفات، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.