تعليم الغربية: انطلاق امتحانات الترم الثانى للابتدائية والإعدادية 8 مايو

الغربية مصطفى عادل

حددت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة، مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2023/2024 للمرحلتين الابتدائية والفصل الواحد، والمرحلة الإعدادية العامة والمهنية.

وكشف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الامتحانات ستنطلق يوم الأربعاء 8 مايو المقبل، على مستوى الإدارات التعليمية العشر، موضحاً أنه تم وضع جداول الامتحانات الخاصة بكل مرحلة واعلانها عبر موقع المديرية والمدارس.

وأضاف أن الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى تستمر لمدة يومين من الأربعاء 8 مايو وحتى الخميس 6 مايو

أما صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى تبدأ من يوم الأربعاء 8 مايو وحتى يوم الأحد 12 مايو.

فيما تنطلق امتحانات المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى العامة والمهنية تبدأ 8 مايو وتستمر حتى الاثنين 13 مايو.



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى



مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى