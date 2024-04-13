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تعرف على موعد افتتاح مبنى جديد لإدارة المرور بسفاجا.. صور

السبت، 13 أبريل 2024 05:00 ص
تعرف على موعد افتتاح مبنى جديد لإدارة المرور بسفاجا.. صور مبنى إدارة المرور الجديد بمدينة سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يجرى جهاز الإسكان والتعمير بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، عملية انشاء مبنى جديد لادارة مرور مدينة سفاجا، وسط محافظة البحر الأحمر، بتكلفة مالية قدرها 22 مليون جنيه.

واكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا أن  المبنى ضخم جدا ويجرى به اعمال الإنشاءات الداخلية والخارجية وأعمال البناء، وسيتم عمل لاند سكيب بالمساحات الخالية بمدخل الإدارة.

واوضح رئيس المدينة،أن المبنى الجديد مقام على أعلى مستوى، ويوفر كافة سبل الراحة للمواطنين، وكذلك العاملون، ويستطيع من خلاله المواطن الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن، ومن المنتظر افتتاحه في نهاية 2024.

قدم رئيس المدينة الشكر للقائمين على منظومة المرور النموذجية من ضباط وأفراد وإداريين على مجهودهم لضبط كافة الأوضاع المرورية بالمدينة، وتسهيل كافة خطوات الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمواطنين.

ووجه شعبان بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في وحدة المرور، لتستقبل أصحاب السيارات وراغبي تلقي الخدمات، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء مبني إدارة مرور جديد لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، حتى لا ينتقل من مدينة لأخرى، لطلب الخدمات المرورية.

رئيس للمدينة خلال تفقد المبنى
رئيس للمدينة خلال تفقد المبنى

 

مبنى مرور ادارة سفاجا الجديد
مبنى مرور ادارة سفاجا الجديد

 







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