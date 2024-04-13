تضامن أسيوط: 360 ألف مستفيد من "تكافل وكرامة"

أسيوط - هيثم البدرى

كشف مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بمحافظة أسيوط، بلغ عددهم 360 الف مستفيد موزعين علي مراكز المحافظة.

وأشار نجيب، لـ "اليوم السابع"، إلى أن معاش تكافل هي مساعدات نقدية يتم إعطائها للأسر محدودة الدخل بشروط محددة، ويتم منحها للأسر ذات المستوى المادي الضعيف والتي لا تمتلك أملاك أو حيازات، ويشترط أن تكون لتلك الأسر أطفال من عمر يوم وحتى 18 عاما، وأن يكون الأولاد فوق سن 6 سنوات مسجلين في مراحل التعليم المختلفة، ومنتظمين في الحضور بنسبة.

أما معاش كرامة، فهو مساعدات تستهدف فئات محددة، وهم كبار السن ممن تجاوزوا عمر الـ 65 عاما، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة أكثر من 50% بشهادة من القومسيون الطبي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ان هناك مجموعة من الضوابط والمعايير لحصول المواطن علي معاشات تكافل وكرامة تبدأ بالتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم بعض المستندات المطلوبة منها صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق ، وصور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه ، وصورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، وقيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً ، وكود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة ، وصورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال ، وصورة اقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

وبعد ذلك يتم فحص كل الأوراق وعمل فحص حالة، وبعدها استصدار فيزا لقبض معاش تكافل ووكرامة بعد إستيفاء كل الأوراق والمستندات المطلوبة.