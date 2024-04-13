تحرير 174 محضرا لمخالفات تموينية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على قيام التموين بتنفيذ حملات يومية على المحلات والأسواق لضبطها ومراقبتها والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أية مخالفات، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومواجهة كل صور الغلاء فى الأسعار من خلال زيادة المعروض من السلع بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، خاصة على مدار أيام أجازة عيد الفطر المبارك، مع التأكيد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية وتشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الشهرى لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من مارس إلى 13 أبريل الجارى والتى تشمل أجازة عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذى عرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتى تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية، وكذلك يتم المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.

فى حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 134 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، حيث تنوعت المحاضر كالتالي: محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحاضر لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، ومحاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، ومحاضر للتصرف فى حصص الدقيق.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.



وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم تحرير (14) محاضر للعاملين فى مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، تم تحرير عدد (12) جنحة للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، تم تحرير عدد 4 جنح ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز لقياهم بالغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية وكذلك عدم إعلانهم عن أسعار استبدال الاسطوانات على واجهة المستودع.