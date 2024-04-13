اليوم السابع
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الكنيسة تواصل استقبال التبرعات بشأن المساعدات لصالح أهالى قطاع غزة

السبت، 13 أبريل 2024 04:20 م
الكنيسة تواصل استقبال التبرعات بشأن المساعدات لصالح أهالى قطاع غزة كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.


وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل، ويأتى ذلك بتوجيهات من البابا تواضروس وتضامنا مع أهلنا فى قطاع غزة.

وتابعت أنه يمكنكم إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 -   01281343239 أو على الإيميل:bless@blessegypt.org

وأدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

قطاع غزه

اهالى قطاع غزه




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