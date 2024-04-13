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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القيامة المجيد 5 مايو المقبل

السبت، 13 أبريل 2024 10:19 ص
الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القيامة المجيد 5 مايو المقبل الاحتفال بعيد القيامة المجيد - أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تتوحد الكنائس المصرية كل عام فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم 4 مايو  المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

ويترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك للأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر مساء يوم 4 مايو المقبل. 

و ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

 







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