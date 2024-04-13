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الطقس غد: ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

السبت، 13 أبريل 2024 05:32 م
الطقس غد: ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة الطقس - شبورة
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا شبورة صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.







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