الذهب الأصفر يلمع فى الغيطان.. انطلاق حصاد القمح فى الشرقية.. صور

الشرقية - فتحية الديب

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، من انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر "القمح"، فى حقول محافظة الشرقية، حيث يستعد مزارعى المحافظة لموسم التوريد.

ويقول رضا عكاشة مقيم مركز بلبيس، أن محصول القمح من أهم المحاصيل لديهم لكونه مصدر رزق وأنه يفضل الحصاد اليدوى أفضل لكونه يحافظ على المحصول أكثر ويعطى إنتاجية أعلى من الحصاد الالى وبعد ذلك يترك ليجف فى الغيطان لمدة تتراوح من 3 ‘لى 5 أيام وبعدها يتم دريس المحصول وتعبئته فى أجولة وتحميله على عربات كارو ونقله إلى الشون والصوامع التابعة للحكومة، مع ادخار جزء لاحتياجاته المعيشة، منوها أن الفدان يعطى إنتاجية من 18 إلى 20 فدان وذلك حسب جودة المحصول والخدمة المقدمة من الفلاح.

ويقول المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، لـ" اليوم السابع"، إنه تم زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح، بزيادة قدرها 14 ألف فدان عن العام الماضى، وأنه تم تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد لإجراء التقدير الفعلى لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح، فضلا عن تشكيل لجان المرور الدورى والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية من خلال المهندسين بإدارة الارشاد، فضلا عن التنسيق مع قطاع التعاون الزراعى والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأشار مدير عام الزراعة بالشرقية، أن المستهدف زراعته هذا العام 2024، 407 ألف فدان بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة، وأن الأصناف المنزرعة بالشرقية وهى مصر 3 مصر 4 جيزة 171 وسخا 95 سدس 14 وتم تنفيذ 813 فدان كحقول إرشادية تابعة للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ما بين الأراضى القديمة والأراضى الجديدة والأراضى الملحية والمزارع السمكية، وتمت زراعة مساحة 26008 أفدنة بطريقة المصاطب وهذه الطريقة تتميز بتوفير مياه التى بنسبة 25% وتوفير التقاوى بنفس النسبة وتعلم الاستفادة من التسميد النيتروجينى مع زيادة فى المحصول لا تقل عن 4 أرادب ما يزيد دخل المزارع وربحيته وزيادة إنتاجية القمح.

فيما يقول المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية تولى اهتماما كبيرا بمحصول القمح خاصة أنها الأولى فى الإنتاج والتوريد على محافظات الجمهورية وتم تشكيل لجنة قومية لمتابعة المحصول أعضائه من معهد البحوث الزراعية وكل الجهات المعنية بالإضافة لقسم الإرشاد الزراعة وتخدم معهم جميع الجهات وصولا لأعلى إنتاجية من المحصول، منوها أنه تم عمل 46 حقلا إرشاديا بمحصول القمح بمركز( الزقازيق – أبو حماد – ههيا – ديرب نجم – كفر صقر – فاقوس ) تابعين لمشروع دعم مزارعى أصحاب الحيازات الصغيرة ( الايكاردا ) وزراعة التجمعات الارشادية على مساحة 30 فدان بمحصول القمح بمركز ( الزقازيق – بلبيس – الابراهيمية – ديرب نجم – ههيا – ابو حماد ) كل تجميعه على مساحة 5 أفدنة تابعين لمشروع مياه دلتا النيل (G I Z) وتوزيع تقاوى قمح خدمة إرشادية بواقع 45 كيلو للفدان، توزيع تقاوى قمح خدمة إرشادية بواقع 60 كيلو للفدان للأراضى الملحية والرملية والسمكية، موضحا أن دعم الدولة لصغار المزارعين كان سبب فى زيادة الإنتاجية هذا العام.



فرحة أحد المزارعين بانطلاق حصاد القمح



رسميا انطلاق حصاد القمح