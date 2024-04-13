اليوم السابع
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الخارجية الروسية تستدعى السفير الفرنسى

السبت، 13 أبريل 2024 01:30 ص
الخارجية الروسية تستدعى السفير الفرنسى سيرجى لافروف - أرشيفية
وكالات

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استدعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، السفير الفرنسى بيير ليفى، وذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، التي تعتبرها موسكو غير مقبولة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان: "في 12 أبريل، تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الفرنسية لدى روسيا الاتحادية، بيير ليفى، إلى وزارة الخارجية الروسية".

وأوضحت أن استدعاء السفير كان على خلفية تصريحات ستيفان سيجورنيه "حول عدم اهتمام الجانب الفرنسي بالحوار مع المسؤولين الروس، حيث يُزعم أن التصريحات التي ينشرونها تحتوي على معلومات كاذبة"، وأضافت أنه تم إبلاغ السفير الفرنسي بأن مثل هذه التصريحات "غير مقبولة ... ولا علاقة لها بالواقع".

واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي بمثابة عمل مقصود ومتعمد من الجانب الفرنسي، يهدف إلى تقويض إمكانية إجراء أي حوار بين البلدين.







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