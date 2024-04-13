الجيش الإسرائيلى: نحاول منع وصول المسيرات الإيرانية إلى أراضينا

محمد جمال

أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيحاول منع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن قوات الجيش سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها منبها إلى أن الدفاع لن يكون 100%.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه لأول مرة تهاجم إيران إسرائيل مباشرة من أراضيها، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران تجاه إسرائيل.

وأكد موقع حدشوت حموت الاسرائيلى، أنه من المتوقع أن تبدأ الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية بالوصول إلى إسرائيل بين الساعة 6:30 والساعة 7:30 صباح الغد.