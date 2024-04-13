التحريات: سائق توك توك قتل عامل فى المعصرة بسبب خلاف على الأجرة

كتب كريم صبحى

كشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة مقتل عامل على يد سائق توك توك، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه بسبب الأجرة وتطورت المشادة الى تشابك بالأيدى، أحضر على أثرها المتهم سلاح أبيض وطعن به المجنى عليه.

وكانت نيابة حلوان قررت حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص بسبب مشاجرة بينهما.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة باستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة واعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.