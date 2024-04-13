إعادة عربة قطار لمسارها بعد خروجها عن القضبان بطريق الخطأ في الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تسبب فتح تحويلة لقطار بالخطأ فى الدقهلية، من خروج العربة الأخيرة بقطار كفرالشيخ - شربين عن القضبان، وتم توجيه سيارات الإسعاف وونش السكة الحديد، وجار استعدال العربة إلى القضبان مرة أخرى.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة بخروج عربة قطار من أحد القطارات كفر الشيخ - شربين.



انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث النقل والمواصلات إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين خروج العربه الاخيرة من قطار كفرالشيخ - شربين رقم 876 من المسار بسبب فتح التحويلة بطريق الخطأ وتم توجه سيارات الإسعاف ولا توجد أى خسائر بالأرواح أو اصابات وجارى استعدال العربه بواسطه ونش السكه الحديد

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية.