إزالة 14 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وبناء مخالف بـ3 مراكز فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لـ14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بمركزي القوصية وأبو تيج وحي شرق خلال عدة حملات تم شنها خلال إجازة عيد الفطر، وعقب رصد الحالات المخالفة بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل.

وأشار محافظ أسيوط، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز، قد شنت حملات بمشاركة نواب رئيس المركز ومدير الإدارة الزراعية ومسئول الأحواض الزراعية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية لتنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعدٍ على أرض زراعية من بينها 4 إزالات تعدٍ على أرض زراعية على مساحة 3 قراريط و8 أسهم بأحواض عليقة وحوض الجياتا وحوض المعصرة والطوق بمركز أبوتيج، وتنفيذ إزالة فورية لتعدٍ على أرض زراعية بمساحة 15 سهما تقريباً بحوض الملك بأبوتيج، فضلاً عن إزالة فورية على أرض أملاك الدولة على مساحة 1500 م تقريباً بقرية البلايزة وآخرى على أرض املاك دولة بمساحة 400 متر.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز، بشن حملات إزالة بمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز ومسئولي الإدارة الزراعية، والأحواض الزراعية وأملاك الدولة وبالتنسيق مع باقي الجهات المعنية، حيث تم تنفيذ 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والارض الزراعية بقريتي المنشأة الكبرى وفزارة بالإضافة إلى إزالة سقف الدور الثاني العلوي بشارع العقول في منطقة الوليدية وإزالة سقف الدور الأول الارضي بشارع اسماعيل الشريف حارة سويفي وذلك في نطاق حي شرق أسيوط وخلال حملات برئاسة سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابرهيم نائبي رئيس الحي وبمشاركة قسم اشغالات الحي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

