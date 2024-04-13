"أوقاف الشرقية" تكرم الأئمة المتميزين وتوجه بتكثيف النشاط الدعوي.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، مجموعة من الأئمة، لتميزهم في العمل الدعوي خلال شهر رمضان، وأقيمت مقرأة و تسبيحة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وجاء ذلك خلال انعقاد اجتماع بقيادات المديرية شارك فيه حوالي 600 إمام داخل مسجد الفتح بالزقازيق، بحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة وفضيلة الشيخ السيد شبانة مدير شؤون الإدارات.

وأكد وكيل الوزارة، علي استمرار الدعم المعنوي للأئمة المتميزين، وكذلك تكثيف النشاط الدعوي ومقارئ القرآن الكريم، والملتقيات الفكرية، وتسيير القوافل الدعوية، وعقد الأنشطة والبرامج الدعوية، لنشر تعليم الدين الصحيح.

ويذكر أنه خلال العام الماضي، انتهت المديرية من إحلال وتجديد عدد 425 مسجدا بالجهود الذاتية وعدد 140مسجدا على نفقة الوزارة، بالإضافة إلى فرش 1200مسجد.

كما حصل 18 مسجدا على اعتماد الجودة والتميز الدعوي من الفئة (أ) التي لا تمنح إلا للمساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزا دعويا ومعماريا بواقع 90 % فأكثر.



تكرم الأئمة المتميزين



تكرم الأئمة المتميزين