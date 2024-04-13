أكسيوس: نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع بمنزل به ملجأ مضاد للصواريخ

محمد جمال

يقضى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع، فى منزل مزود بملجأ متطور مضاد للصواريخ، وفق مصادر صحفية.

وكتب مراسل موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكى، السبت، أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع فى منزل عائلة الملياردير اليهودى الأمريكى سيمون فاليك فى القدس.

وأضاف: "هذه فيلا فاخرة، وبحسب التقارير، بها ملجأ متطور مضاد للصواريخ".

يشار إلى أن فاليك يعد أحد أبرز الأثرياء الأمريكيين المقربين من نتنياهو، الداعمين له سياسيا وماديا.

وتأتى هذه التطورات وسط تقارير عن ضربة إيرانية محتملة وشيكة على إسرائيل، ردا على هجوم إسرائيلى على مقر دبلوماسى إيرانى فى دمشق قبل أيام.

وفى وقت سابق من السبت، قال وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت إن إسرائيل "تترقب عن كثب هجوما محتملا" عليها من جانب إيران وحلفائها فى المنطقة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا التهديد.

وأضاف جالانت فى بيان أنه يتعين على الإسرائيليين أن يستجيبوا لأى أوامر قد تصدر عن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، التى ترصد الصواريخ والتهديدات الجوية الأخرى، حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان عليهم الاحتماء أم لا.