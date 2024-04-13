أكاديمية المعلمين: تنفيذ تدريبات الترقى للمعلمين قبل 15 أبريل الجارى

كتب محمود طه حسين

نبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أعضاء هيئة التعليم من فئة معلم أو معلم أول، ممن لم يتمكنوا من الدخول على منصة المعلم، لتنفيذ تدريب الترقي للمعلمين 2023/2024، لسرعة الدخول على الموقع الرسمي للأكاديمية، وتنفيذ تدريبات الترقي، لإنهاء إجراءات التدريب والاختبار للترقي قبل يوم 15 إبريل الجارى.

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، قررت مد فترة التسجيل لحجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول علي شهادة الصلاحية للترقي 2023/2024، لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا ملف الإنجاز الالكتروني والذين يستوفون ملف الانجاز على صفحة كادر المعلم بموقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن الفئة المستهدفة لحجر برامج التنمية للترقي 11ألف و319 معلم أول أ من الفترة من 17 إبريل 2024 لـ23 مايو وفقاً للتالي:-

- من 17 إبريل وحتي يوم 23 المحافظات المستهدفة «القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والدقهلية.

- من 24 إبريل وحتي يوم 4 مايو المحافظات المستهدفة القليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية.

- من 5 مايو وحتي 16 مايو المحافظات المستهدفة البحيرة والإسماعيلية والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط.

- من 17 مايو وحتي يوم 23 مايو المحافظات المستهدفة سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر.