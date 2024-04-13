أخبار الاقتصاد.. 495.6 مليار جنيه للصحة و858 للتعليم بموازنة العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 13-4-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها رفع مخصصات القطاع الصحي إلى ٤٩٥,٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ ٣٩٦,٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى.

المالية: تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارا للتعليم بموازنة العام المالى المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، فإن الدولة رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية سوف تركز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو انعكس فى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى ٤٩٥,٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ ٣٩٦,٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٢٤,٩٪، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨,٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٤٥٪ وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من ١٣٩,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٩٩,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٠,١٪.

أضاف الوزير، أننا مستمرون فى العمل علي تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق علي الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.





أسعار الذهب فى السوق المصري اليوم السبت 13 أبريل 2024



ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم السبت 13 أبريل 2024، وسجل الذهب في مصر عيار 21 مستويات 3210 جنيها للجرام من العيار الرئيسي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3669 جنيها.

عيار 21 يسجل 3210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2751 جنيها.

عيار 14 يسجل 2140 جنيها.

الجنيه الذهب 25680 جنيها.

وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي



أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية المشروع تتمثل في تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه يهدف إلى رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات حقيقة تسهم في رفع أداء الموظف العام والجهات الحكومية، فضلًا عن توفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهام أعمالهم.

ومن جانبه أوضح م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي ينقسم إلى ثلاث أقسام تتمثل في تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء، وتطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية، والتدريب.





الاتصالات: مصر ضمن أفضل 3 دول فى جذب استثمارات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط



كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر من ضمن أفضل 3 دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.

كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، تحقيق مصر نموا، فى استثمارات الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة تتراوح بين 3-4 % خلال عام 2022، مقارنة عن العام الذى يسبقه على الرغم من التراجع فى النمو على مستوى الإقليم؛ كما شغلت مصر المركز الأول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فى عدد الصفقات الاستثمارية فى الشركات الناشئة خلال عام 2022 وهو الأمر الذى يبرهن على قدرة الشركات على الإبداع وتقديم حلول ذات قيمة؛ كما حققت مصر نمو فى الربع الأول من عام 2023، كما شغلت المركز الثانى فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى حجم الصفقات.