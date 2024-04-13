اليوم السابع
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أحمد يعقوب: الدولة تدعم القطاع الخاص بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات وحوافز ضريبية

السبت، 13 أبريل 2024 01:35 م
أحمد يعقوب: الدولة تدعم القطاع الخاص بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات وحوافز ضريبية الكاتب الصحفى أحمد يعقوب
كتبت - ريهام الباشا

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قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن الحكومة المصرية لديها خطة لدعم القطاع الخاص عبر إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وجمركية ومنح الرخصة الذهبية، مؤكداً أن تلك الإجراءات ترفع من نسبة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى ليكون مسؤولا عن 90% من التوظيف و65% من الاستثمارات المنفذة بحلول عام 2030.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "DMC" أن الحكومة أفرجت عن سلع عالقة فى الموانئ المصرية بقيمة 18 مليار دولار منذ بداية يناير 2024 وحتى الآن، بينها مستلزمات إنتاج ومواد خام لدعم الصناعة، لافتا إلى أهمية هذا الإجراء فى زيادة الطاقة القصوى للقطاعات الإنتاجية وتوافر السلع الأساسية فى الأسواق وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن الدولة المصرية تستهدف جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة مما يدعم زيادة النمو تدريجياً إلى 7% وتوفير الملايين من فرص العمل.


 







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