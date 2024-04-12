6 معلومات هامة عن فنار بورسعيد.. تعرف عليها

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه عن أبرز المعالم السياحية في محافظة بورسعيد ومن أهمها الفنار الذي يوجد بحي الشرق، ونعرض 6 معلومات هامة عنه:

ـ إنشاء فنار بورسعيد عام 1869 بحي الشرق أو الإفرنجى كما كان يطلق عليه قديما.

ـ الهدف من إنشاء الفنار إرشاد السفن التى تمر من قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل.

ـ تصميمه على شكل مُثمن، ويوجد أعلاه كرة لتعيين الوقت، وكانت تحدث صوتًا قديمًا في الثامنة صباحا والرابعة عصرا.

ـ يطل الفنار بواجهته الرئيسية ناحية الشرق على شارع فلسطين "السلطان حسين سابقا" المطل على قناة السويس ومن الناحية الغربية على شارع ممفيس "محمود صدقي سابقا"، ومن الناحية الشمالية على شارع الطائف، ومن الجنوب على شارع الجبرتي، بالقرب من النهاية الداخلية لحاجز الأمواج الغربي للقناة.

ـ يُعد أحد أهم المعالم السياحية الأثرية المطلة على قناة السويس بالمحافظة.

ـ يُعتبر نموذجاً فريداً لتطور فن العمارة بالقرن التاسع عشر ببورسعيد.



الفنار في بورسعيد



الفنار