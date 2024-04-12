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5 معلومات عن شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

الجمعة، 12 أبريل 2024 09:15 م
5 معلومات عن شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عم مواصفة وشكل امتحانات الثانوية العامة 2024، نرصد فى التقرير التالى أبرز أشكال ومواصفات الأسئلة:

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة موزعة على جميع المواصفات البسيطة والمتوسطة والعليا منها 70% للمستويات البسيطة العليا و30% للمستويات البسيطة

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفة العام الماضى كما لا يوجد تغيير فى عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية.

- مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة على أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

- ستناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، مع توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط.

- وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة كما أن الأسئلة الموضوعية ستكون واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، مع تركيز الأسئلة على قياس نواتج التعلم الأساسية والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.







وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحانات الثانوية العامة 2024

مواصفة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

اخبار مصر

امتحانات الثانوية العامة 2024

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