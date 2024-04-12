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وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى العودة بالنصيرات وسط غزة

الجمعة، 12 أبريل 2024 11:10 ص
وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى العودة بالنصيرات وسط غزة الوضع فى غزة - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة جراء إطلاق نار مكثف من الطائرات الإسرائيلية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.
 







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