وزارة الأوقاف تعلن حصاد جهودها في شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف حصادها في شهر رمضان، حيث بذلت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، وذلك على النحو التالي:





1. المقارئ القرآنية:

تعقد وزارة الأوقاف عدد (17637) مقرأة خلال شهر رمضان1445هـ، على النحو التالي :• مقارئ الأئمة : وعددها (621) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة العصر ، بإجمالي عدد (3105) مقرأة خلال شهر رمضان .• مقارئ الأعضاء : تم إنشاء عدد(7) مقارئ جديدة ليصل عددها (853) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، بإجمالي عدد (4244) مقرأة خلال شهر رمضان.• مقارئ الجمهور : وعددها (2507) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، بإجمالي عدد (10028) خلال شهر رمضان.• المقارئ النموذجية : وعددها (25) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، بإجمالي عدد (100) مقرأة خلال شهر رمضان.• مقارئ السيدات : وعددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، بإجمالي عدد (20) مقرأة خلال شهر رمضان.• مقارئ الواعظات : وعددها (35) ، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، بإجمالي عدد (140) مقرأة خلال شهر رمضان.





2. مجالس الإقراء :

• مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، بإجمالي عدد (78) مجلسًا خلال شهر رمضان.





3. مراكز التلاوة :

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (14) مركزًا ، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر ، والجمعة قبيل الصلاة ، بإجمالي عدد (152) مجلسًا خلال شهر رمضان.





4. مكاتب التحفيظ

: بإجمالي عدد (8162) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان ، وبيانها كالتالي :• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (151) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع (3322) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان .• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (220) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (4840) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان .





5. التحفيظ عن بعد :

• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (93) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وبإجمالي عدد (828) حلقة خلال شهر رمضان .





6. برنامج (صحِّح قراءتك) :

• برنامج (صحِّح قراءتك) : يعقد من الأحد حتى الخميس أسبوعيًّا بعدد (1503) مسجد موزعة على الجمهورية ، كما تعقد المبادرة للسيدات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) من السبت إلى الخميس أسبوعيًّا ، بإجمالي عدد (33088) جلسة خلال الشهر الكريم.

7. برنامج تلاوات لكبار القراء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) خلال شهري شعبان ورمضان 1445هـ

:-

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله ، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم ، مع تعلم قواعد النطق السليم الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم ، أطلقت وزارة الأوقاف برنامج تلاوات يوميًا بعد صلاة العصر بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه ) خلال شهري شعبان ورمضان 1445هـ، بإجمالي عدد (53) مجلس تلاوة من خلال البرنامج .

- جدير بالذكر أنه يتم نشر جدول برنامج تلاوات مع بداية كل أسبوع مفصلا بالمواعيد وأسماء القراء ،.

- إحياء ليالي التراويح والتهجد من خلال كبار القراء بالمساجد الكبرى





8. برنامج تلاوات لشهر رمضان 1445هـــ :

يعقد يوميًّا خلال شهر رمضان بالمساجد الكبرى ؛ حيث تتم قراءة ، (قرآن السهرة ، قرآن الجمعة ، قرآن العصر) ، وفق الخطة التي المعتمدة لكل مديرية ، بإجمالي عدد (1530) تلاوة قرآنية من خلال البرنامج.





9. المسابقات القرآنية :

1. تم البدء في الاختبارات التمهيدية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم .2. تم الانتهاء من الاختبارات الأولية لمسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بالاشتراك مع محافظة جنوب سيناء.3. بجوائز قيمتها مليون و 400 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظات تم عقد ( 7 ) مسابقات قرآنية خلال شهر رمضان 1445هـ بين وزارة الأوقاف ومحافظات: (شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والمنيا والبحر الأحمر والفيوم) وتم إعلان أسماء الفائزين والذين بلغ عددهم ( 2428 ) فائزًا.4. تم الانتهاء من المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين5. فتح باب التقدم للحصول على كارنيه محفظ معتمد من الأوقاف.6. ختم القرآن الكريم مرة واحدة من خلال المقارئ النموذجية يوم الأحد بعد صلاة الظهر .7. يتم عقد برنامج ختم القرآن الكريم بالمساجد المقام بها عقب صلاة العصر.8. لأول مرة تم عقد برنامج ختم القرآن الكريم للمعتكفين ثلاثة أجزاء كل ليلة.9. تم عقد أكثر من (170) ختمة للقرآن الكريم بمقارئ الأعضاء بالمديريات الإقليمية.





ب - تكثيف الأنشطة الدعوية وبرامج الدعوة الإلكترونية



ففي جانب الأنشطة الدعوية:

1- تم عقد ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) بالقاهرة، يوميًّا بعد صلاة التراويح.

2- تم عقد ملتقى الفكر بجميع المديريات الإقليمية بمسجد رئيس بكل محافظة، يوميًّا بعد صلاة التراويح.

3- تم عقد ملتقى الفكر للواعظات الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها ) بالقاهرة عقب صلاة الظهر يوميًّا، بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف.

4- تم عقد ملتقى الفكر للواعظات بالمديريات بعدد ( 21 ) مديرية بعد صلاة الظهر.

5- تم عقد أكثر من ( 30 ) ألف درس يوميًّا خلال شهر رمضان عقب صلاة العصر لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف تناولوا فيها أحكام الصيام وفضائله، ومفطرات الصيام، ورخص ومبيحات الفطر في رمضان، وأحكام زكاة الفطر، وغير ذلك.

6- تم عقد خاطرة التراويح لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف، وتم عقد الدرس يوميًا عقب صلاة التراويح بجميع المساجد ما بين ( 5-7 ) دقائق.

7- تم عقد خاطرة الفجر، يوميًا عقب صلاة الفجر في حدود خمس دقائق.

8- تم إقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية.

9- إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ9139 مسجدًا.

10- إقامة سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ5439 مسجدًا.

11- تمت إقامة عدد ( 80 ) ندوة تثقيفية بمراكز الثقافة الإسلامية بالمديريات الإقليمية بالتعاون مع عمداء المراكز.

12- تمت إقامة عدد ( 1212 ) ندوة للناشئة والطفل بجميع المكتبات العامة بالمديريات الإقليمية بحضور عدد من الأئمة والواعظات .

13- تم عقد دروس النشء يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر بعدد (13573) مسجدًا .

14- أكثر من مائتي موفد إمام وقارئ لأكبر المساجد وأهم المراكز الإسلامية بالعالم.



- هذا فضلًا عن الندوات التثقيفية المشتركة التي عقدتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبعض الجهات الأخرى.



وفي جانب البرامج التلفزيونية والإذاعية والإلكترونية والمقالية





أولًا: البرامج التلفزيونية

1. بث مباشر لصلاة التراويح وصلاة التهجد من مسجد الإمام الحسين مع قناة الحياة.2. بث مباشر لخاطرة التراويح من مسجد الإمام الحسين مع قناة الحياة.3. برنامج (دعاء الأنبياء) مع قناة الناس بمسجد الظاهر بيبرس.4. برنامج (الباقيات الصالحات) مع القناة الثانية .5. برنامج (الرحمة المهداة) مع قناة النيل للأخبار.6. برنامج (مجالس التدبر) مع قناة مصر الزراعية بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).7. برنامج (حديث الروح) مع القناة الأولى.8. برنامج (على خطى عائشة .. رضي الله عنها) بالمسجد الجامع بمدينتي على القناة الأولى.9. برنامج (صباحنا بالمصري) بالمسجد الجامع بمدينتي على القناة الأولى.10. برنامج (سفراء دولة التلاوة حول العالم في شهر رمضان) مع قناة الناس.11. برنامج (سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم) يذاع على القناة الأولى.12. الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.





ثانيًا: البرامج الإذاعية

1. خاطرة دعوية، على إذاعة القرآن الكريم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.2. برنامج (مع آيات الله) مع راديو 9090 .





ثالثًا: البرامج الإلكترونية

1. برنامج (تلاوات قرآنية وابتهالات دينية) لمواقع وصفحات وزارة الأوقاف .2. برنامج (خواطر رمضانية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة .3. برنامج (تلاوات قرآنية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة .4. برنامج (لسان الذاكرين) بالتنسيق مع موقع فيتو .5. برنامج (ابتهالات دينية) مع اليوم السابع وصوت الأمة .6. برنامج (فقه المرأة ) مع اليوم السابع وصوت الأمة .7. برنامج (أسماء من نور ) مع اليوم السابع وصوت الأمة .8. برنامج (أدعية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة .9. برنامج (نصائح للصائمين) مع موقع صدى البلد الإلكتروني.10. برنامج رمضاني عن الصحابة (رضي الله عنهم) مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.





رابعًا: المقالات بالصحف والمجلات

1. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة الأهرام.2. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بمجلة الأهرام العربي.3. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة عقيدتي.4. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة اللواء الإسلامي.5. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة أخبار اليوم.6. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة الوطن.





خامسًا : المسابقات

1. مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم (المقاصد القرآنية).2. مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية (مساجد مصر).3. مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامي.4. مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتي.





جــ - البر وخدمة المجتمع

في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن منطلق تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية قامت وزارة الأوقاف بتوفير (100) طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام، و(500) طن سلع غذائية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وأهالينا في غزة خلال شهر رمضان المبارك 1445هــ.





د - عمارة المساجد

1- افتتاح (226) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا ، منها (32) مسجدًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (194) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ومشاركة بعض الوزارات والجهات الوطنية بالدولة ؛ ليصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 5/ 4/ 2024م عدد (11907) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (97) مليون جنيه.2- حصول (24) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، ليصل إجمالي عدد المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة (406) مسجد، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.





هــ - جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ملتقى الفكر بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا وحضورًا متميزًا من الجمهور، كما حقق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عددًا من الإنجازات خلال الشهر الفضيل من أهمها:1. إصدار (5) كتب مؤلفة ومترجمة على النحو التالي:الإصدارات باللغة العربية: (أجمل ما قيل في المناسبات - البيان على المنتخب جــ29 - الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جــ29).الإصدارات المترجمة: (أركان الإيمان باللغة الروسية - المختصر الشافي في الإيمان الكافي باللغة اليونانية).2. تم إقامة العديد من معارض الكتب بالمساجد الكبرى، وبلغ إجمالي المبيعات نحو ربع مليون جنيه.3. إهداء ألف مصحف لأهالينا في غزة.4. تصدير مكتبة متكاملة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى المكتبة الوطنية ودار الوثائق الحكومية بجمهورية جيبوتي.



