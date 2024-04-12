ورش فنية بمتحف كفر الشيخ للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ورشة فنية للاحتفال بعيد الفطر المبارك، لمجموعة من الأطفال بكفر الشيخ، وعبر الأطفال عن فرحتهم بعيد الفطر، برسومات متعددة، كما شهد المتحف توافد عدد كبير من الأهالي قادمين من مراكز محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، للتعرف على مقتنيات المتحف وسيناريو العرض المتحفى.

كما استقبل متحف كفر الشيخ عدد من الزيارات اليومية، وتضمنت الزيارات جولات إرشادية، لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية بالمتحف، كما أبدى الزائرين سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف.

يذكر أن متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمها المتحف.



الأطفال يلتقطون سلفي بمتحف كفر الشيخ



جانب من الورشة الفنية



جانب من الزيارات لمتحف كفر الشيخ